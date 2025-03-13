«Кричащая безответственность»: В Раде нашли виновных в провале ВСУ под Курском

«Это была кричащая безответственность со стороны Верховной рады, а точнее, большинства, когда вы отказались от срочного созыва комитета по делам безопасности и обороны с вызовом главнокомандующего, чтобы обговорить ситуацию в Курской области», — заявила Федина.