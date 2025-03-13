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Захарова назвала белибердой слова Подоляка о положении России в сделке с США

В МИД РФ отреагировали на слова главы офиса Зеленского о положении РФ в сделке с США.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова назвала белибердой заявление главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о существующем положении России относительно сделки с Соединенными Штатами. Об этом Захарова написала в Telegram-канале.

Ранее Подоляк сказал, что Россия сейчас находится в таком положении, что ей нужно либо прекратить игру, либо хотя бы частично выполнить условия сделки с США.

«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нес на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — написала она.

В посте дипломат прикрепила видеофрагмент из фильма «Банды Нью-Йорка», где один из героев говорит: «Да что ты, черт побери, такое несешь».

Накануне Захарова сообщила, что Москва готова обсудить инициативы во ходе будущих контактов с Вашингтоном. Дипломат подчеркнула, что диалог между странами возможен уже сегодня.