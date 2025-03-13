Захарова назвала белибердой слова Подоляка о положении России в сделке с США

Официальный представитель министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова назвала белибердой заявление главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о существующем положении России относительно сделки с Соединенными Штатами. Об этом Захарова написала в Telegram-канале.
Ранее Подоляк сказал, что Россия сейчас находится в таком положении, что ей нужно либо прекратить игру, либо хотя бы частично выполнить условия сделки с США.
«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нес на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — написала она.
В посте дипломат прикрепила видеофрагмент из фильма «Банды Нью-Йорка», где один из героев говорит: «Да что ты, черт побери, такое несешь».
Накануне Захарова сообщила, что Москва готова обсудить инициативы во ходе будущих контактов с Вашингтоном. Дипломат подчеркнула, что диалог между странами возможен уже сегодня.