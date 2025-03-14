Беглов о КРТ: Никаких насильственных переездов в Петербурге не будет

Государственная дума поддержала в первом чтении поправки от Петербурга к федеральному закону о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала «78».
— Никаких насильственных переездов по программе КРТ в Петербурге не будет. Нет согласия — нет переезда. Напомню, что в «хрущёвках» и других домах первых массовых серий у нас живёт много пожилых людей, блокадников, детей войны. Для их здоровья очень важно оставаться в привычной среде обитания. У них всё там: друзья, знакомые, поликлиника, — заявил глава города.
Закон о КРТ или по-другому о реновации приняли в Петербурге в 2022 году. Однако после его остановили, а документ отправили на доработку. Причиной этой стали трудности с определением критериев домов, подлежащих расселению, и условий для переселения.