Беглов о КРТ: Никаких насильственных переездов в Петербурге не будет

— Никаких насильственных переездов по программе КРТ в Петербурге не будет. Нет согласия — нет переезда. Напомню, что в «хрущёвках» и других домах первых массовых серий у нас живёт много пожилых людей, блокадников, детей войны. Для их здоровья очень важно оставаться в привычной среде обитания. У них всё там: друзья, знакомые, поликлиника, — заявил глава города.