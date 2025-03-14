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Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Италии

Вызовом российского посла в МИД Италии из-за слов официального представителя дипведомства РФ местные власти еще больше привлекли внимание к собственным проблемам. Об этом 13 марта заявила Известиям официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Агентство «Москва»

«Защищаться им нечем. Вот и решили напасть. Но это они зря сделали. Лишь привлекли больше внимания к собственным проблемам», — отметила она.

Она уточнила, что итальянская сторона реагирует подобным образом, поскольку представители России в очередной раз поймали того же самого человека на вранье.

В этот же день Захарова сообщила о том, что президент Италии Серджо Маттарелла, говоря о том, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием, откровенно обманывает и распространяет недостоверную информацию, и за свои слова ему следует ответить.