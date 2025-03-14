Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Италии

«Защищаться им нечем. Вот и решили напасть. Но это они зря сделали. Лишь привлекли больше внимания к собственным проблемам», — отметила она.
Она уточнила, что итальянская сторона реагирует подобным образом, поскольку представители России в очередной раз поймали того же самого человека на вранье.
В этот же день Захарова сообщила о том, что президент Италии Серджо Маттарелла, говоря о том, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием, откровенно обманывает и распространяет недостоверную информацию, и за свои слова ему следует ответить.