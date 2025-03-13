Малинен назвал слова Путина о перемирии на Украине мастерским ходом

На пресс-конференции после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, состоявшейся в четверг, российский лидер поделился своими сомнениями относительно организации возможного перемирия с Украиной. Он отметил, что хотя в целом поддерживает инициативу прекращения огня, есть множество деталей, которые необходимо тщательно учесть.