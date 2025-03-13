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Малинен назвал слова Путина о перемирии на Украине мастерским ходом

Профессор добавил, что до прекращения огня предстоит пройти долгий путь.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил восхищение заявлением президента России Владимира Путина о намерении прекратить огонь на Украине.

В своем посте в соцсети Х* он отметил, что это «мастерский ход со стороны президента Путина», однако до этого еще предстоит пройти долгий путь.

На пресс-конференции после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, состоявшейся в четверг, российский лидер поделился своими сомнениями относительно организации возможного перемирия с Украиной. Он отметил, что хотя в целом поддерживает инициативу прекращения огня, есть множество деталей, которые необходимо тщательно учесть.

Ранее американский президент Дональд Трамп сказал, что считает «многообещающими» слова президента РФ Владимира Путина о возможности прекратить огонь на Украине.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.