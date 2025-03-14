Депутат Рады Бужанский: для Украины двери в НАТО «с треском закрылись»

Двери НАТО для Киева закрылись с громким треском, заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа.
«Судя по словам Трампа, широко открытые двери в НАТО с треском закрылись», — сказал Бужанский.
Трамп, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете подчеркнул, что ответ на стремление Украины к вступлению в альянс известен. Он отметил, что украинцам известен этот ответ уже на протяжении 40 лет.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США признают, что в контексте урегулирования конфликта на Украине о вступлении Киева в НАТО не может быть и речи.