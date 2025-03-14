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Депутат Рады Бужанский: для Украины двери в НАТО «с треском закрылись»

Трамп ранее заявил, что Украина уже 40 лет знает ответ на вопрос о своем вступлении в альянс.

Источник: Аргументы и факты

Двери НАТО для Киева закрылись с громким треском, заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа.

«Судя по словам Трампа, широко открытые двери в НАТО с треском закрылись», — сказал Бужанский.

Трамп, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете подчеркнул, что ответ на стремление Украины к вступлению в альянс известен. Он отметил, что украинцам известен этот ответ уже на протяжении 40 лет.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США признают, что в контексте урегулирования конфликта на Украине о вступлении Киева в НАТО не может быть и речи.