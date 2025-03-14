Новости СВО. Освобождены Суджа и Гончаровка, боевиков ВСУ разматывают в Шевченко, Путин озвучил условия перемирия, 14 марта

На совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Владимир Путин заявил о готовности к перемирию в зоне СВО на 30 дней. У главы государства возник ряд вопросов, в том числе по остаткам группировки ВСУ, которая ещё находится в Курской области, а также по продолжению поставок оружия на Украину и мобилизации.