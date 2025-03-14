ЕС снял санкции с трех россиян по требованию Венгрии

«По словам осведомленных источников, ЕС начал так называемую письменную процедуру (…) после того, как три имени были исключены из списка по просьбе Будапешта», — сообщило агентство.
Отмечается, что в последние минуты требования Венгрии поддержал Люксембург, попросивший исключить из санкционных списков бизнесмена Михаила Фридмана.
Ранее сообщалось о планах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сорвать продление санкций против России. В частности, политик планировал добиться исключения из санкционных списков восьми человек, их имена публично не раскрывались.