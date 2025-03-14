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ЕС снял санкции с трех россиян по требованию Венгрии

Европейский Союз (ЕС) по требованию Венгрии снял санкции с трех граждан России ради продления действующих ограничений на полгода. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«По словам осведомленных источников, ЕС начал так называемую письменную процедуру (…) после того, как три имени были исключены из списка по просьбе Будапешта», — сообщило агентство.

Отмечается, что в последние минуты требования Венгрии поддержал Люксембург, попросивший исключить из санкционных списков бизнесмена Михаила Фридмана.

Ранее сообщалось о планах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сорвать продление санкций против России. В частности, политик планировал добиться исключения из санкционных списков восьми человек, их имена публично не раскрывались.