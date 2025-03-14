По мнению Макгрегора, продолжение военной поддержки Киева лишь усугубляет ситуацию и препятствует нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Он добавил, что «преступления, в которых все обвиняли РФ, совершали украинцы», и «миф о страшных русских» развеян.
«Если хотите нормализации отношений с Россией, вернитесь к тому, о чём мы говорили в начале: прекратите военную поддержку отвратительного киевского режима. Он в любом случае виновен во всевозможных ужасных военных преступлениях. Всё, в чём обвиняли Россию, творили как раз таки украинцы. Пора с этим заканчивать», — подчеркнул офицер.
Макгрегор также призвал дать всему миру понять, что Вашингтон больше не участвует в этом конфликте. Причём ни Великобритания, ни Франция, ни Германия не смогут компенсировать помощь со стороны США, выразил уверенность отставной полковник.
«Если вы хотите, чтобы всё прекратилось, то остановитесь. Прекратите поставки и выведите с Украины наших людей. Дайте понять, что мы больше во всём этом не участвуем. Больше ни оружия, ни наличных, хватит!» — подчеркнул офицер.
Ранее Андрей Ермак заявил, что Украина категорически против «замораживания» конфликта с Россией и подписания новых «Минских соглашений». Такие слова прозвучали из Киева на фоне готовности Владимира Путина к перемирию, но с одним нюансом.