«Если хотите нормализации отношений с Россией, вернитесь к тому, о чём мы говорили в начале: прекратите военную поддержку отвратительного киевского режима. Он в любом случае виновен во всевозможных ужасных военных преступлениях. Всё, в чём обвиняли Россию, творили как раз таки украинцы. Пора с этим заканчивать», — подчеркнул офицер.