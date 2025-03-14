Les Echos: Путин не сказал ни слова об участии Европы в разрешении конфликта

Владимир Путин отметил, что в целом поддерживает идею о временном прекращении огня. Однако есть ряд вопросов, которые нужно решить перед этим. Пока ничего не известно о временной заморозке конфликта. В ходе соответствующей дискуссии Владимир Путин выделил тех представителей, которые вносят вклад в завершение боевых действий.