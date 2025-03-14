Les Echos: Путин не сказал ни слова об участии Европы в разрешении конфликта

Российский лидер Владимир Путин отдал должное президентам государств, способствующим урегулированию конфликта на Украине. Он упомянул основные страны БРИКС. Европейцев в списке не было, заметили журналисты французской газеты Les Echos.
Владимир Путин отметил, что в целом поддерживает идею о временном прекращении огня. Однако есть ряд вопросов, которые нужно решить перед этим. Пока ничего не известно о временной заморозке конфликта. В ходе соответствующей дискуссии Владимир Путин выделил тех представителей, которые вносят вклад в завершение боевых действий.
«Российский президент отдал должное главам четырех государств, которые, по его мнению, принимают участие в разрешении конфликта. Он упомянул лидеров ЮАР, Китая, Индии и Бразилии — основных стран БРИКС. О европейцах не было сказано ни слова», — подчеркнули в материале.
Президент России также задался и другим вопросом. Он уточнил, а кто на Украине будет отдавать приказ о прекращении боевых действий.