CBS: США ввели новые санкции против российских банков и энергетики

Администрация президента США Дональда Трампа вводит новые санкции против нефтегазового и банковского секторов России, пишет CBS со ссылкой на четыре осведомленных источника. По их словам, ограничения в отношении нефтяного и газового секторов также будут ужесточены. Собеседники отметили, что предполагается еще большее ограничение доступа России к платежным системам США. Официально Вашингтон не заявлял о введении новых рестрикций в отношении Москвы.