«Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?» Захарова мемом высмеяла философские потуги Подоляка

«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нёс на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — написала Захарова в своём Telegram.
Дипломат проиллюстрировала свой пост мемом «Да что ты, чёрт побери, такое несешь» из фильма «Банды Нью-Йорка».
Ранее Мария Захарова назвала ложью утверждения президента Италии Серджо Маттареллы о якобы имеющих место ядерных угрозах со стороны России в адрес Европы. Она подчеркнула, что подобные заявления — это «враньё, неправда, фейк и дезинформация».