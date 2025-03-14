США ввели серьезные ограничения против газа и нефти из России

США не стали продлевать лицензию для расчетов за энергоресурсы из России. Такое решение днем ранее принял Трамп. Так, прекратилось действие генеральной лицензии министерства финансов, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки.