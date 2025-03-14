Путин созвонился с саудовским кронпринцем

«Обсуждены актуальные вопросы российско-саудовского взаимодействия в рамках ОПЕК+. Подчеркнута значимость этого уникального формата для обеспечения стабильности глобального нефтяного рынка, сохранения баланса между спросом и предложением в интересах как производителей, так и потребителей сырья», — говорится в сообщении. Как подчеркнули в Кремле, в телефонном разговоре была «акцентирована приверженность России и Саудовской Аравии соблюдению взятых на себя в ОПЕК+ обязательств».