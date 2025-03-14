Путин созвонился с саудовским кронпринцем

«Президент России поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан, передал добрые пожелания королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду», — говорится в сообщении.
Как отметили в Кремле, с обеих сторон с удовлетворением был констатирован высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и подтвержден настрой на его дальнейшее развитие в дружественном и конструктивном ключе.
«Обсуждены актуальные вопросы российско-саудовского взаимодействия в рамках ОПЕК+. Подчеркнута значимость этого уникального формата для обеспечения стабильности глобального нефтяного рынка, сохранения баланса между спросом и предложением в интересах как производителей, так и потребителей сырья», — говорится в сообщении. Как подчеркнули в Кремле, в телефонном разговоре была «акцентирована приверженность России и Саудовской Аравии соблюдению взятых на себя в ОПЕК+ обязательств».
Кроме того, кронпринц выразил готовность и далее способствовать нормализации отношений Москвы и Вашингтона.
«С учетом проведенных на территории королевства международных контактов Мухаммед бен Сальман отметил важность урегулирования украинского кризиса, а также выразил готовность и далее всячески способствовать нормализации российско-американских отношений», — говорится в сообщении. Российский лидер при этом высоко оценил посреднические усилия Эр-Рияда и поблагодарил саудовскую сторону в числе прочего за «создание благоприятных условий для проведения 18 февраля в Эр-Рияде переговоров представителей России и США».