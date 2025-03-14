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Названа причина отстранения Келлога от переговоров по Украине

Российская Федерация не желает видеть специального посланника президента США по Украине Кита Келлога на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на российского чиновника и представителя администрации Соединенных Штатов.

Источник: AP 2024

«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем», — сказал чиновник.

По его словам, президент РФ Владимир Путин посчитал, что Келлог «слишком проукраински настроен».

Американский чиновник в беседе с телеканалом подтвердил, что Москва не хотела, чтобы этот спецпосланник президента США был вовлечен в переговоры.

12 марта американская газета Politico сообщила, что Келлога отстранили от переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Издание отметило, что в решении вопроса на первый план выходят госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. При этом роль Келлога оказалась под большим вопросом. В связи с этим сейчас в американской администрации неясно, «кто за что отвечает», говорится в публикации.