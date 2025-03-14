Названа причина отстранения Келлога от переговоров по Украине

Издание отметило, что в решении вопроса на первый план выходят госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. При этом роль Келлога оказалась под большим вопросом. В связи с этим сейчас в американской администрации неясно, «кто за что отвечает», говорится в публикации.