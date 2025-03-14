Путин по важному поводу позвонил принцу Саудовской Аравии

Принц Саудовской Аравии отметил в разговоре, что украинский кризис должен быть урегулирован и заявил о готовности выступить посредником в налаживании российско-американских отношений. Путин, в свою очередь, поблагодарил коллегу за помощь в организации переговоров с США в Эр-Рияде.