CBS: администрация США ужесточает санкции против энергетики и банков РФ

Администрация Соединенных Штатов приняла решение ужесточить антироссийские санкции. Ограничения затронут энергетический и банковский секторы, пишет CBS, ссылаясь на представителей администрации Дональда Трампа.
Отмечается, что санкции затронут в основном нефтяной и газовый секторы РФ.
Накануне в среду американский Минфин отменил 60-дневное исключение, которое предыдущий президент Джо Байден ввел в январе 2025 года. Оно позволяло продолжать определенные транзакции с российскими подсанкционными банками в области энергетического сектора. Так, после отмены исключения российские банки не смогут получать доступ к платежным системам США для проведения энергетических транзакций.
«Администрация Трампа вводит дополнительные ограничения на нефтяной, газовый и банковский секторы России. Это еще больше ограничит доступ России к платежным системам США», — подчеркивается в статье.
Отмечается, что решение об ограничении доступа к американским банковским системам повлечет за собой трудности с покупкой российской нефти другими странами. Это может привести к скачку цен на нефть в размере пяти долларов за баррель.
Евросоюз также представил новый пакет санкций. Россия, в ответ на ограничения, расширила список европейцев, которым впредь запрещен въезд в РФ.