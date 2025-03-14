Владимир Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Переговоры между представителями от Соединенных Штатов и России прошли в Саудовской Аравии. Президент РФ Владимир Путин остался доволен приемом делегации в Эр-Рияде. Он созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии и поблагодарил Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за создание благоприятных условий для переговоров, сообщили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин оценил посреднические усилия государства. Кроме того, российский лидер и наследный принц Саудовской Аравии обсудили сотрудничество в ОПЕК+. Они пришли к выводу о важности формата для глобального нефтяного рынка.
«С обеих сторон с удовлетворением констатирован высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и подтверждён настрой на его дальнейшее развитие», — отметили в Кремле.
С наследным принцем Саудовской Аравии лично встречался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Представители обсудили двустороннее взаимодействие.