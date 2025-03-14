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Владимир Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

В Кремле сообщили о разговоре Путина и Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры между представителями от Соединенных Штатов и России прошли в Саудовской Аравии. Президент РФ Владимир Путин остался доволен приемом делегации в Эр-Рияде. Он созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии и поблагодарил Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за создание благоприятных условий для переговоров, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин оценил посреднические усилия государства. Кроме того, российский лидер и наследный принц Саудовской Аравии обсудили сотрудничество в ОПЕК+. Они пришли к выводу о важности формата для глобального нефтяного рынка.

«С обеих сторон с удовлетворением констатирован высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и подтверждён настрой на его дальнейшее развитие», — отметили в Кремле.

С наследным принцем Саудовской Аравии лично встречался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Представители обсудили двустороннее взаимодействие.