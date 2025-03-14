CBS: Вашингтон ужесточает санкции против российских банков и энергетики

По данным телеканала, ограничения должны привести к росту цен на нефть, так как мировые поставки российского энергоресурса претерпят снижение. Кроме того, ужесточением рестрикций американские власти рассчитывают подтолкнуть Кремль к согласию на 30-дневное перемирие на Украине. Впрочем, официальных заявлений о новых санкциях пока не было.