Стало известно, почему отстранили одного из участников переговоров по Украине

Отсутствие Кита Келлогга на переговорах по Украине ранее уже вызывало обсуждения в политических кругах. То, что его не было на встрече с украинской делегацией в Саудовской Аравии, как сообщали СМИ, свидетельствовало о снижении его статуса в этой роли и переходе его функций к другому спецпосланнику, Стиву Уиткоффу.