Стало известно, почему отстранили одного из участников переговоров по Украине

На переговорах по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной не хотят видеть Келлогга.
Россия против спецпредставителя президента США Кита Келлогга на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на неназванного российского чиновника.
«Чиновник США в администрации Трампа, который также не уполномочен выступать публично, подтвердил NBC News, что Россия не хотела, чтобы Келлогг был вовлечен. Неясно, что в итоге ждет Келлогга», — передает слова чиновника телеканал.
Кремль считает Кита Келлогга, генерала-лейтенанта в отставке, слишком проукраинским. О нежелании России видеть его на переговорах телеканалу сообщили как американский, так и российский чиновники. Ранее Келлогг отсутствовал на переговорах США как с российской стороной, так и с украинской. Москва при этом не подтверждала официально версию, озвученную NBC News.
Отсутствие Кита Келлогга на переговорах по Украине ранее уже вызывало обсуждения в политических кругах. То, что его не было на встрече с украинской делегацией в Саудовской Аравии, как сообщали СМИ, свидетельствовало о снижении его статуса в этой роли и переходе его функций к другому спецпосланнику, Стиву Уиткоффу.