Власти Италии лгут ради привлечения внимания. Они решили идти путем французского лидера Эмманюэля Макрона и обвинять Россию во всех бедах человечества, лишь бы оградиться от ответственности. Италии просто «нечем защищаться», поэтому государство решило нападать, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она назвала слова римского лидера Серджо Маттареллу «враньем, ложью, фейком». У президента Италии нет никаких оснований для подобных высказываний. Напомним, Серджо Маттареллу заявил, что Россия угрожает Европе ядерным оружием. Ровно то же самое говорил Эмманюэль Макрон.
«Он не найдет ни одного заявления, ни одного официального лица в Российской Федерации, которое можно было бы трактовать подобным образом», — заключила Мария Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также назвала белибердой заявление главы офиса Зеленского Михаила Подоляка. Он сказал, что Россия якобы находится в невыгодном положении: страна должна или прекратить игру, или частично пойти на условия сделки с Вашингтоном.