Путин об отношении Москвы к возможному перемирию: «Мы за, но есть нюансы»

Президент России Владимир Путин заявил, что прекращение боевых действий на Украине должно стать шагом к установлению долгосрочного мира и устранению коренных причин кризиса, однако необходимо обсудить некоторые вопросы. Об этом Путин проинформировал во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — пояснил президент России.
Российский глава также подчеркнул, что Кремль намерен обсуждать дальнейшие шаги по прекращению конфликта на Украине и достижению приемлемых соглашений, основываясь на текущей ситуации «на земле», которая быстро меняется в пользу России. Кроме этого, Путин рассказал о том, что ситуация на линии соприкосновения российской армии и украинских боевиков стремительно меняется в пользу России. В доказательство своих слов российский президент привел информацию, полученную в рамках встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
13 марта в Кремле прошла встреча российского лидера и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Президенты обсудили ряд важных вопросов, в числе которых — сотрудничество РФ и Беларуси.
Как сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы Белоруссии, личная встреча президентов длилась 1 час 3 минуты, после чего переговоры продолжились в расширенном составе за обедом.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления Путина на встрече с Лукашенко о возможности перемирия по Украине. Так, американский глава назвал слова российского лидера обнадеживающими и добавил, что подобные высказывания от российской стороны не стали какой-либо неожиданностью.
Напомним, что 11 марта прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины в Джидде в Саудовской Аравии. По итогу встречи Украина согласилась на прекращение огня и выразила готовность подписать соглашение по редкоземельным металлам. При этом страны договорились определить составы переговорных групп и незамедлительно приступить к переговорам для «достижения устойчивого мира».