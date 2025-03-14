Путин об отношении Москвы к возможному перемирию: «Мы за, но есть нюансы»

Российский глава также подчеркнул, что Кремль намерен обсуждать дальнейшие шаги по прекращению конфликта на Украине и достижению приемлемых соглашений, основываясь на текущей ситуации «на земле», которая быстро меняется в пользу России. Кроме этого, Путин рассказал о том, что ситуация на линии соприкосновения российской армии и украинских боевиков стремительно меняется в пользу России. В доказательство своих слов российский президент привел информацию, полученную в рамках встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.