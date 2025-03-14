Италия вызвала посла России из-за критики своего президента со стороны Захаровой

«Решительно осуждаем очередную словесную атаку на президента республики Серджо Маттареллу. Человека мира и символа национального и европейского единства. Именно поэтому я принял решение о вызове российского посла в Фарнезину», — заявил Таяни в соцсети X.
Ответ Захаровой не заставил себя долго ждать. Дипломат подчеркнула, что столь бурной реакцией Рим лишь ещё больше акцентирует внимание на внутренних проблемах.
«Защищаться им нечем. Вот и решили напасть. Но это они зря сделали. Лишь привлекли больше внимания к собственным проблемам», — отметила она в беседе с газетой «Известия».
В своём заявлении о Маттарелле Захарова напомнила о недавнем высказывании французского лидера Эмманюэля Макрона. Именно он рассуждал о расширении ядерного зонтика страны на весь европейский континент, подчеркнула дипломат.