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Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с наступлением священного месяца Рамадан.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем и председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе беседы Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с наступлением священного месяца Рамадан и передал свои добрые пожелания королю Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду.

В рамках беседы обсуждались актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества в контексте соглашений «ОПЕК+». В частности, стороны акцентировали внимание на важности этого формата для поддержания стабильности на мировом нефтяном рынке и соблюдения баланса между спросом и предложением в интересах как производителей, так и потребителей.

Также подчеркивалась приверженность России и Саудовской Аравии к выполнению обязательств, взятых в рамках «ОПЕК+».

Ранее лидер США Дональд Трамп выразил готовность к проведению переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, подчеркнув необходимость скорейшего завершения украинского конфликта.