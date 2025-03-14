Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

В рамках беседы обсуждались актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества в контексте соглашений «ОПЕК+». В частности, стороны акцентировали внимание на важности этого формата для поддержания стабильности на мировом нефтяном рынке и соблюдения баланса между спросом и предложением в интересах как производителей, так и потребителей.