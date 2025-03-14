Спецпосланник Трампа Уиткофф ушел из посольства США в Москве

Спецпосланник Уиткофф покинул посольство США в Москве.
Спецпосланник Стив Уиткофф покинул посольство США в Москве после часового визита. По завершении встречи он выразил благодарность на английском языке. Об этом сообщают СМИ.
«Спецпосланник Уиткофф покинул посольство США в Москве. Он провел в посольстве около часа, после своего визита Уиткофф произнес слова благодарности на английском», — сообщает телеканал РЕН ТВ в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что самолет со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом успешно приземлился в московском аэропорту «Внуково». Визит Уиткоффа вызвал значительный интерес, так как ожидаются важные переговоры с российскими официальными лицами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил прибытие группы американских переговорщиков, но детали визита и состав делегации остаются неизвестными.