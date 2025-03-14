Спецпосланник Трампа Уиткофф ушел из посольства США в Москве

Ранее URA.RU сообщало, что самолет со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом успешно приземлился в московском аэропорту «Внуково». Визит Уиткоффа вызвал значительный интерес, так как ожидаются важные переговоры с российскими официальными лицами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил прибытие группы американских переговорщиков, но детали визита и состав делегации остаются неизвестными.