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«ЕП»: Украина на переговорах с США отвергла отказ от вступления в НАТО

Украина заявила о «красных линиях», которые не подлежат обсуждению.

Источник: Аргументы и факты

Во время переговоров с представителями США в Саудовской Аравии Украина решительно отвергла требование президента Дональда Трампа о необходимости отказа Киева от стремления вступить в НАТО, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на осведомленный источник.

Источник подчеркнул, что для Украины существуют определенные «красные линии», которые не подлежат обсуждению.

В частности, он отметил, что недопустимо вводить ограничения на численность украинской армии, а также запрещать участие страны в международных организациях, включая ЕС и НАТО.

Ранее Трамп, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете заявил, что ответ на стремление Украины к вступлению в альянс «давно известен».