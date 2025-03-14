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Reuters: США готовятся направить Украине снаряды GLSDB вместо ракет ATACMS

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Вашингтон намерен возобновить отправку Киеву высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB вместо тактических ракет ATACMS, запасы которых иссякли на Украине в конце января. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По их данным, поставки планирующих высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB, которые способны поражать цели на расстоянии до 150 км, должны восполнить нехватку ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. GLSDB, продолжает агентство, якобы были «модернизированы, чтобы лучше противостоять российским системам радиоэлектронного подавления». Контракты на закупку этих снарядов были заключены еще при администрации 46-го президента США Джо Байдена.

Собеседники Reuters рассказали, что Вооруженные силы Украины смогут применить GLSDB на поле боя уже в ближайшее время. Последний раз Киев использовал это оружие несколько месяцев назад. В мае 2024 года Reuters сообщал, что российские средства РЭБ не позволяли снарядам поражать намеченные цели.