Reuters: США готовятся направить Украине снаряды GLSDB вместо ракет ATACMS

По их данным, поставки планирующих высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB, которые способны поражать цели на расстоянии до 150 км, должны восполнить нехватку ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. GLSDB, продолжает агентство, якобы были «модернизированы, чтобы лучше противостоять российским системам радиоэлектронного подавления». Контракты на закупку этих снарядов были заключены еще при администрации 46-го президента США Джо Байдена.