Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом

Российский лидер начал разговор с поздравления руководства Саудовской Аравии и её народа с началом священного для мусульман месяца Рамадан, передав наилучшие пожелания также королю Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду. Далее диалог сосредоточился на сотрудничестве в рамках ОПЕК+. Собеседники подчеркнули, что данный формат играет ключевую роль в обеспечении стабильности на мировом энергетическом рынке. Обе стороны выразили готовность продолжить работу по соблюдению обязательств в рамках соглашения для поддержания баланса спроса и предложения на рынке нефти.