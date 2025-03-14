«Минобороны у них лучшее, машины еще лучше»: Захарова иронически поблагодарила Австралию за БТР Bushmaster, брошенные ВСУ

Украинские военные оставляют иностранную военную технику и отступают. Российские бойцы, в свою очередь, обзаводятся машинами западного и иного производства. На этот раз солдаты ВС РФ нашли оставленные ВСУ бронетранспортеры Bushmaster. Это боевые машины, изготовленные в Австралии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над австралийским правительством.
Она выложила пост с реакцией на видеообращение одного из солдат «Ахмата». Он рассказал, как боевики ВСУ оставляют иностранную технику на территории РФ. Войска России планируют использовать Bushmaster для достижения боевых задач.
«Наше посольство в Канберре обязательно доведет эту информацию до широкой австралийской общественности. И что министерство обороны у них хорошее, и что машины еще лучше», — прокомментировала обращение Мария Захарова.
Она также отреагировала на заявления итальянских властей. Президент Серджо Маттареллу сказал, что Россия якобы готовится использовать ядерное оружие против Европы. Мария Захарова назвала слова итальянского лидера ложью, а стране просто «нечем защищаться».