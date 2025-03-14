«Минобороны у них лучшее, машины еще лучше»: Захарова иронически поблагодарила Австралию за БТР Bushmaster, брошенные ВСУ

Украинские военные оставляют иностранную военную технику и отступают. Российские бойцы, в свою очередь, обзаводятся машинами западного и иного производства. На этот раз солдаты ВС РФ нашли оставленные ВСУ бронетранспортеры Bushmaster. Это боевые машины, изготовленные в Австралии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над австралийским правительством.