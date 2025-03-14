Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные намерены выразить благодарность Австралии за ее бронетранспортеры Bushmaster, оставленные украинскими силами в зоне спецоперации.
Командир одного из отрядов спецназа «Ахмат», известный под позывным «Аид», ранее отмечал, что Вооруженные силы Украины использовали практически все доступные виды иностранной военной техники в своих атаках на Курскую область, в том числе системы из Франции, Германии, США и Австралии. В ходе операций российским войскам удалось уничтожить несколько бронетранспортеров Bushmaster.
«Наше посольство в Канберре обязательно доведет эту информацию до широкой австралийской общественности. И что министерство обороны у них хорошее, и что машины еще лучше», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что российские военные захватили британский бронетранспортёр Mastiff, который был подбит в зоне специальной военной операции.