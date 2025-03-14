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Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Москвы

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

На кадрах «Известий» можно увидеть, как кортеж спецпосланника заезжает в аэропорт Внуково.

Уиткофф покинул здание американского посольства в Москве. Уточнялось, что он присутствовал в нем примерно час. После своего визита американский спецпосланник произнес слова благодарности на английском языке.

Самолет Уиткоффа прибыл в московский аэропорт Внуково 13 марта. Кортеж, в котором, предположительно, находился Уиткофф, заметили в столице днем. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал «Известиям», что встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным пройдет вечером 13 марта в закрытом формате.