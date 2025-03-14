Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Москвы

На кадрах «Известий» можно увидеть, как кортеж спецпосланника заезжает в аэропорт Внуково.
Уиткофф покинул здание американского посольства в Москве. Уточнялось, что он присутствовал в нем примерно час. После своего визита американский спецпосланник произнес слова благодарности на английском языке.
Самолет Уиткоффа прибыл в московский аэропорт Внуково 13 марта. Кортеж, в котором, предположительно, находился Уиткофф, заметили в столице днем. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал «Известиям», что встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным пройдет вечером 13 марта в закрытом формате.