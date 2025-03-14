Посланник Трампа улетел после закрытой встречи с Путиным: кто такой Стив Уиткофф и зачем прилетал

Состояние Уиткоффа оценивается от 500 миллионов до одного миллиарда долларов. В 2020 году он включился в политику, поддержав Дональда Трампа, пожертвовав более 2 млн долларов на его предвыборные кампании. После победы Трампа на выборах в 2024 году Уиткофф был назначен спецпосланником США на Ближнем Востоке. В 2025 году участвовал в переговорах между Израилем и «Хамасом», а также в диалоге с Россией по урегулированию украинского конфликта.