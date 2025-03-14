Посланник Трампа улетел после закрытой встречи с Путиным: кто такой Стив Уиткофф и зачем прилетал

Цель приезда Уиткоффа в Москву — изложить позицию Штатов.
Спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткофф покинул Москву после закрытой встречи с президентом России Владимиром Путиным. За его передвижениями от разных точек в Москве до самолета в аэропорту следили журналисты.
Встреча Путина с Уиткоффом должна была пройти в закрытом формате, сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Американский представитель должен был передать Москве видение Вашингтона по разрешению украинского кризиса. Что известно об американском представителе и его возможных целях визита — в материале URA.RU.
Кто такой Стив Уиткофф.
Стивен Чарльз Уиткофф родился 15 марта 1957 года в Бронксе, Нью-Йорк. Окончил Университет Хофстра, получив степень бакалавра в 1980 году и доктора права в 1983 году. Начал карьеру как адвокат по недвижимости, где среди его клиентов был Дональд Трамп. В 1985 году основал компанию Stellar Management Company, занимавшуюся покупкой недвижимости в Нью-Йорке. После краха рынка в 1987 году активно инвестировал в недвижимость нижнего Манхэттена. В 1997 году создал Witkoff Group, которая приобрела известные объекты, включая Woolworth Building.
Состояние Уиткоффа оценивается от 500 миллионов до одного миллиарда долларов. В 2020 году он включился в политику, поддержав Дональда Трампа, пожертвовав более 2 млн долларов на его предвыборные кампании. После победы Трампа на выборах в 2024 году Уиткофф был назначен спецпосланником США на Ближнем Востоке. В 2025 году участвовал в переговорах между Израилем и «Хамасом», а также в диалоге с Россией по урегулированию украинского конфликта.
Уиткофф женат на Лорен Джилл Раппопорт с 1987 года. У них трое сыновей, двое из которых работают в семейном бизнесе.
Уиткофф прибыл для изложения позиции США по украинскому конфликту, писали иностранные СМИФото: Роман Наумов © URA.RU.
С чем прибыл американский гость.
Самолет Gulfstream G650ER с Уиткоффом приземлился во Внуково, прибыв из Катара, где спецпосланник участвовал в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС. Запланированные переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле должны были стать первым официальным контактом между Россией и США после встречи представителей Вашингтона и Киева в саудовской Джидде 11 марта. Основной целью визита спецпредставителя в Москву было изложение позиции Соединенных Штатов.
Трамп заявил, что в данный момент спецпосланник Уиткофф и другие представители США проводят переговоры в России по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Украина согласилась на полное прекращение огня. Трамп надеется, что Россия «сделает то же самое».
Однако, как сообщает РБК, Кремль заявил, что США выбрали другого посредника для переговоров, и это не Уиткофф. Помощник президента России Ушаков подчеркнул, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку не является посредником в диалоге между Вашингтоном и Москвой, тем не менее, стороны договорились о том, что подобные контакты будут носить закрытый характер.
Позиции сторон.
Позиция Вашингтона в этих дипломатических процессах остается неоднозначной. 13 марта Дональд Трамп, встречаясь с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, заявил, что членство Украины в альянсе исключено, а территориальные потери Киева неизбежны. При этом Трамп упомянул о наличии у США рычагов давления на Москву, но не стал углубляться в детали, сославшись на «позитивный» ход переговоров с Россией по урегулированию конфликта.
Путин во время совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко ранее изложил российскую позицию по предложенному США и Украиной перемирию. Он заявил, что Россия поддерживает прекращение боевых действий, но только если это приведет к долгосрочному миру и устранению коренных причин конфликта. Президент РФ выразил скепсис по поводу временного перемирия, напомнив о действиях ВСУ в Курской области и преступлениях против мирных жителей. Он подчеркнул необходимость гарантий, что за месяц перемирия Украина не проведет мобилизацию, не получит оружие и не сформирует новые боевые подразделения.
Путин в день, когда должна была пройти встреча, заявил о необходимости уточнить положения 30-дневного перемирияФото: Роман Наумов © URA.RU.
Удар в спину от США в день переговоров.
Накануне визита Уиткоффа администрация президента США Трампа ужесточила санкции против российских нефтяного, газового и банковского секторов. Об этом сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на источники, близкие к Белому дому. Новые меры включают ограничение доступа России к американским платежным системам.
Кроме того, США отказались продлевать лицензию, разрешавшую зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через банки, находящиеся под санкциями. Это решение было принято Трампом накануне, что привело к прекращению действия соответствующей генеральной лицензии Министерства финансов.
Уиткофф после встречи посетил посольство и улетел из РФ.
Спецпосланник Уиткофф покинул посольство США в Москве после визита, который длился около часа. По информации РЕН-ТВ, на выходе из дипломатического представительства он выразил благодарность дипмиссии на английском языке. Его самолет, согласно данным Flightradar24, уже вылетел из аэропорта «Внуково». О ходе переговоров он так и не высказался, оставив интригу до официальных заявлений Москвы или Вашингтона.