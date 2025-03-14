Вэнс: Трамп выступает против размещения ядерного оружия в Восточной Европе

«Я не обсуждал этот вопрос с президентом, но был бы шокирован, если бы он поддержал размещение ядерного оружия еще дальше — на востоке Европы. Речь идет о будущем человеческой цивилизации», — сказал Вэнс.
Он раскритиковал подход предыдущей администрации США. «[Экс-президент Джо] Байден сонно вел нас к ядерному конфликту», — подчеркнул Вэнс. «Нам нужно, чтобы возобладали более холодные головы, [в том числе] и в вопросе с Россией и Украиной. Стратегия администрации Байдена заключалась в том, чтобы буквально забрасывать украинцев оружием, позволять русским и украинцам истекать кровью и надеяться, что каким-то образом урегулирование возникнет из воздуха», — сказал он.
«Дональд Трамп занимается жесткой дипломатией, привлекая всю свою администрацию, чтобы выяснить, чего хотят украинцы, чего хотят русские. Война — это глупость, она никогда бы не началась, если бы он был президентом, и ее продолжение не отвечает ничьим интересам», — добавил вице-президент.
13 марта президент Польши Анджей Дуда в интервью британской газете Financial Times призвал США разместить ядерное оружие в Польше. Он обсуждал этот вопрос со спецпосланником президента США по Украине и России Китом Келлогом. Глава польского государства отметил, что считает очевидным такой шаг со стороны Трампа. По мнению Дуды, Трамп мог бы переместить ядерное оружие из Западной Европы или США в Польшу.