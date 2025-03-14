Вэнс: Трамп выступает против размещения ядерного оружия в Восточной Европе

Он раскритиковал подход предыдущей администрации США. «[Экс-президент Джо] Байден сонно вел нас к ядерному конфликту», — подчеркнул Вэнс. «Нам нужно, чтобы возобладали более холодные головы, [в том числе] и в вопросе с Россией и Украиной. Стратегия администрации Байдена заключалась в том, чтобы буквально забрасывать украинцев оружием, позволять русским и украинцам истекать кровью и надеяться, что каким-то образом урегулирование возникнет из воздуха», — сказал он.