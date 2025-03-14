Ни слова о Европе: Во Франции нашли любопытную деталь в речи Путина по Украине

Напомним, что 13 марта Владимир Путин согласился на 30-дневное перемирие на Украине, но с рядом нюансов. Он задал авторам этой инициативы несколько вопросов. Так, президент поинтересовался, как Киев будет использовать режим прекращения огня, кто будет контролировать соблюдение перемирия и как Россия должна простить боевиков ВСУ за зверства на территории Курской области?