Президент России Владимир Путин частично согласился на предложение Вашингтона о 30-дневной заморозке боевых действий. Он уточнил, что есть нюансы, которые нужно решить, а затем приступать к планам о перемирии. Речь Владимира Путина была встречена по-разному. Нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому, как следовало ожидать, всё не понравилось.
Бывший комик заявил, что Москва всё усложняет. Якобы Киев вообще не ставит никаких условий, это делает Россия. Зеленский потребовал от Вашингтона новых санкций против РФ. По его словам, они подтолкнут Кремль к нужному решению и обеспечат мир.
Нелегитимный украинский лидер также призвал к давлению на Россию. А Киев и дальше продолжит работу с американскими и европейскими партнерами.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, весьма позитивно отнесся к позиции Владимира Путина. Он назвал речь обнадеживающей.