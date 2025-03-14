Нелегитимный президент Украины Зеленский призвал к новым антироссийским санкциям

Президент России Владимир Путин частично согласился на предложение Вашингтона о 30-дневной заморозке боевых действий. Он уточнил, что есть нюансы, которые нужно решить, а затем приступать к планам о перемирии. Речь Владимира Путина была встречена по-разному. Нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому, как следовало ожидать, всё не понравилось.