Вэнс: Трамп выступает против распространения ЯО на восток Европы

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп против распространения ядерного вооружения в Европе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Он прокомментировал высказывание президента Польши «перенести» ядерное оружие с американской территории или западной Европы на «польскую территорию».
«Я не говорил с президентом конкретно об этом, но я бы был шокирован, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше в восточную Европу. Следует быть осторожными, мы играем с жизнями будущих поколений», — сказал Вэнс.
Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.
По данным Financial Times, польский лидер Анджей Дуда обсудил вопрос о переносе ядерного оружия с советником Трампа по Украине Китом Келлогом.
Ранее Трамп призвал избавиться от ядерного вооружения.