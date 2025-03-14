Трамп выступил против передачи ядерного оружия в восточную Европу

«Я не говорил с президентом конкретно об этом, но я бы был шокирован, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше в восточную Европу. Нужно быть осторожными, мы играем с жизнями будущих поколений», — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.