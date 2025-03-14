Ягер: Путин словами о перемирии поставил США перед трудным выбором

Президент России Владимир Путин поставил США в сложное положение своими заявлениями о перемирии с Украиной, что отметил в интервью изданию Focus немецкий профессор международных отношений и внешней политики Томас Ягер.
По его мнению, США вынуждены вести переговоры с Россией об интересах Европы, что может еще больше углубить раскол внутри НАТО и вызвать напряжение между Соединёнными Штатами и Европой.
Ягер выразил мнение, что Россия создает условия для выдвижения новых требований. Одним из таких условий, обозначенных Путиным, является капитуляция Вооружённых сил Украины в Курской области, что ставит под сомнение возможность достижения перемирия.
Аналитик подчеркнул, что у США нет ясного ответа на этот вопрос. В свою очередь, Москва теперь обладает основаниями для того, чтобы отклонить предложения о прекращении огня, при этом не отвергая их.
Ранее Путин заявил, что у него возник целый ряд вопросов к тому, как будет организовано потенциальное перемирие с Украиной. Он подчеркнул, что поддерживает предложение о прекращении огня, однако существует ряд важных аспектов, требующих предварительного рассмотрения.