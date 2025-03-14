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«Беспрецедентный случай»: Рогов отреагировал на решение ЕСПЧ по Одессе

Рогов: решение ЕСПЧ по делу о трагедии в Одессе является беспрецедентным.

Источник: Комсомольская правда

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего Украину виновной в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, беспрецедентно. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

«Своим решением ЕСПЧ указал напрямую на того, кто на самом деле виновен в трагедии в Одессе. Это беспрецедентный случай, когда Запад начал юридически признавать вину киевского режима», — пояснил Рогов.

По его словам, решение ЕСПЧ — это тревожный сигнал для киевского режима, потому что теперь за подобные преступления киевским властям придется отвечать не только перед украинцами и Россией, но и перед Западом.

Ранее Рогов отреагировал на заявление представителей киевского режима о готовности к перемирию. По его словам, заявления Украины о стремлении прекратить военное противостояние — лукавство.