Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боуз предостерег от попыток вторжения в Россию после разгрома ВСУ в Судже

Журналист отметил, что вторгаться на территорию России — это очень плохая идея.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз призвал западные страны избегать попыток вторжения в Россию после поражения Вооружённых сил Украины в Курской области. Об этом он сообщил в своем посте на платформе Х*.

Боуз отметил, что вторгаться на территорию России — это крайне неразумная идея.

«Французы, немцы, а теперь и их собачки на Украине узнали это на собственном горьком опыте», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода — сдаться в российский плен или погибнуть. Он добавил, что ситуация в Курской области полностью находится под контролем ВС РФ.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.