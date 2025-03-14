Ирландский журналист Чей Боуз призвал западные страны избегать попыток вторжения в Россию после поражения Вооружённых сил Украины в Курской области. Об этом он сообщил в своем посте на платформе Х*.
Боуз отметил, что вторгаться на территорию России — это крайне неразумная идея.
«Французы, немцы, а теперь и их собачки на Украине узнали это на собственном горьком опыте», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода — сдаться в российский плен или погибнуть. Он добавил, что ситуация в Курской области полностью находится под контролем ВС РФ.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.