Рогов назвал решение ЕСПЧ по трагедии в одесском Доме профсоюзов беспрецедентным

Рогов также подчеркнул, что действия ЕСПЧ — плохой сигнал для киевских властей, так как теперь «презумпция вседозволенности сводится на нет».
«И за свои преступления им придётся отвечать не только перед своими гражданами, Россией, но и перед Западом, который непременно использует возможность потоптаться на костях киевского режима», — заявил Рогов РИА «Новости».
ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе 13 марта. Суд установил, что власти не предприняли необходимых мер для предотвращения насилия и спасения людей.