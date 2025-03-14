Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов назвал решение ЕСПЧ по трагедии в одесском Доме профсоюзов беспрецедентным

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов счёл беспрецедентным решение Европейского суда по правам человека объявить о причастности Украины к трагедии в одесском Доме профсоюзов, жертвами которой стали 48 человек. ЕСПЧ де-факто указал, кто на самом деле виновен в произошедшем.

Источник: Life.ru

Рогов также подчеркнул, что действия ЕСПЧ — плохой сигнал для киевских властей, так как теперь «презумпция вседозволенности сводится на нет».

«И за свои преступления им придётся отвечать не только перед своими гражданами, Россией, но и перед Западом, который непременно использует возможность потоптаться на костях киевского режима», — заявил Рогов РИА «Новости».

ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе 13 марта. Суд установил, что власти не предприняли необходимых мер для предотвращения насилия и спасения людей.