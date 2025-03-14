Рогов назвал решение ЕСПЧ по трагедии в одесском Доме профсоюзов беспрецедентным

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов счёл беспрецедентным решение Европейского суда по правам человека объявить о причастности Украины к трагедии в одесском Доме профсоюзов, жертвами которой стали 48 человек. ЕСПЧ де-факто указал, кто на самом деле виновен в произошедшем.