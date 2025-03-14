CBS: США ужесточают санкции против российских банков и энергетики

«Если мы возьмем шкалу от нуля до десяти, то, по-моему, санкции администрации Байдена против России оценивались в три балла. Потом при уходе их подняли до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти», — заявил он в интервью телеканалу CNBC.