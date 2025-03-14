Скоро вернутся в строй: Стало известно о состоянии участников операции «Поток»

Напомним, 8 марта российские бойцы начали дерзкий рейд в тылу Вооружённых сил Украины в Судже, использовав газопроводную трубу Уренгой — Помары — Ужгород. Участниками операции стали 800 человек, включая группу Аида из спецназа «Ахмат» и военных 11-й воздушно-десантной бригады ВС РФ. 11 марта стало известно об освобождении промышленной зоны Суджи, а на следующий день бойцы установили флаг РФ на здание администрации города.