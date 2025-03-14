Спецпосланник Трампа Уиткофф покинул посольство США и улетел из Москвы

Контакт главы государства и Стивена Уиткоффа подтверждали не только в РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также сообщил об их скором разговоре. Владимир Путин и Стивен Уиткофф должны были провести беседу 13 или 14 марта. На повестке стояли темы перемирия с Украиной и урегулирования конфликта.