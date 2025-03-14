Спецпосланник Трампа Уиткофф покинул посольство США и улетел из Москвы

Специальный посланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф провел встречи с российскими представителями. Он прибыл в Москву 13 марта. В ночь на 14 марта его самолет отбыл за пределы России, свидетельствуют данные карт Flightradar.
Стивен Уиткофф пробыл в посольстве Соединенных Штатов в Москве около часа. Он также должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным, как говорил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Контакт главы государства и Стивена Уиткоффа подтверждали не только в РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также сообщил об их скором разговоре. Владимир Путин и Стивен Уиткофф должны были провести беседу 13 или 14 марта. На повестке стояли темы перемирия с Украиной и урегулирования конфликта.