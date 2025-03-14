«Если ниши заняты, то заняты»: Путин озвучил условие для возвращения иностранных компаний в Россию

Накануне сообщалось, что иностранные автомобильные бренды уже возвращаются в Россию. По оценкам Kokoc Group, только в 2025 году в Россию могут прийти около 350 ранее покинувших наш рынок брендов. Но эксперты в один голос говорят, что вернуться будет просто не всем. Во-первых, 350 компаний ушли из России, и неизвестно сколько захочет вернуться. И совершено другой, более важный вопрос, которым задаются эксперты — а россияне ждут этого камбэка?