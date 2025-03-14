«Если ниши заняты, то заняты»: Путин озвучил условие для возвращения иностранных компаний в Россию

Российская Федерация ведет пока закрытые переговоры по возвращению некоторых зарубежных компаний в страну. Москва готова сказать welcome западным компаниям, стремящимся на рынок России, но преференций создавать им не будет. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
«Тем, кто хочет вернуться, мы говорим добро пожаловать, welcome в любую секунду. Но, естественно, исходить будем из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Если ниши заняты, то, соответственно, они заняты. Никаких преференций для возвращения на наш рынок мы ни для кого создавать не будем», — подчеркнул российский лидер.
Кроме того, Путин отметил, что в своей экономической работе Россия будет ориентироваться на требования нового технологического этапа.
«И будем уделять этому первостепенное значение. Возвращение некоторых партнеров может благотворно отразиться на их и на наших компаниях. Сегодня в закрытом режиме ведутся переговоры», — уточнил глава государства.
Накануне сообщалось, что иностранные автомобильные бренды уже возвращаются в Россию. По оценкам Kokoc Group, только в 2025 году в Россию могут прийти около 350 ранее покинувших наш рынок брендов. Но эксперты в один голос говорят, что вернуться будет просто не всем. Во-первых, 350 компаний ушли из России, и неизвестно сколько захочет вернуться. И совершено другой, более важный вопрос, которым задаются эксперты — а россияне ждут этого камбэка?
Вот и в Государственной думе уверены, что возращение на российский рынок не будет простой задачей для западных брендов. В отсутствии западных брендов, напомнил депутат Игорь Антропенко, отечественные производители проявили себя с лучшей стороны. По его словам, россияне оценили качество и перестали гнаться за написанным на этикетке.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, подтверждая это мнение, обратил внимание на то, что недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России, возымели обратный эффект — убытки понесли они, а не экономика России. Вернуться теперь на российский рынок будет непросто.