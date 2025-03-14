Песков назвал решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла

«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла», — заметил он. «Чтобы это подтвердить, нужно чтобы и другие проявления поступили. Что, конечно, мы хотели бы видеть», — добавил Песков.
Ранее Европейский суд по правам человека признал украинские власти ответственными за непринятие мер по предотвращению насилия и спасению жизней людей во время событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов.
2 мая 2014 года в Одессе радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 пострадали.
Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников «антимайдана». Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.