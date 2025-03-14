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Белый дом опроверг, что Стивен Уиткофф покинул Москву

Спецпосланник Трампа Уиткофф находится в Москве и передает данные о переговорах с РФ в США.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф 13 марта прибыл в Москву. Он встретился с российскими представителями для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Спецпосланник Дональда Трампа остается в Москве и передает в Вашингтон данные о переговорах с Россией, сообщили в Белом доме.

Ранее появилась информация, что самолет Стивена Уиткоффа вылетел за пределы РФ в ночь на 14 марта. Однако в Белом доме утверждают, что спецпосланник до сих пор находится в Москве.

Стивен Уиткофф провел переговоры в американском посольстве в столице РФ. Беседа с российскими представителями продолжалась около часа.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, глава государства Владимир Путин встретится со Стивеном Уиткоффом и другими представителями от США 14 марта.