«Мы испытываем осторожный оптимизм»: в США следят за ходом переговоров Москвы и Вашингтона

Американские и российские представители проводят переговоры в Москве. Спецпосланники президента США Дональда Трампа прибыли в РФ 13 марта. О ходе переговоров Белому дому сообщает американский представитель Стивен Уиткофф, рассказал помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц каналу Fox News.
Он описал состояние, в котором находится администрация, словосочетанием «осторожный оптимизм». Американские представители понимают, что каждая из сторон выдвинет свои требования для заключения мирной сделки.
«Вы видели, как украинцы после Овального кабинета приехали в Джидду,…видели состоявшуюся сегодня пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Конечно, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обе стороны должны будут пойти на некоторые компромиссы», — заключил Майк Уолтц.
Стивен Уиткофф уже провел переговоры в посольстве США в Москве. Сама беседа заняла порядка часа.