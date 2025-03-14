«Мы испытываем осторожный оптимизм»: в США следят за ходом переговоров Москвы и Вашингтона

«Вы видели, как украинцы после Овального кабинета приехали в Джидду,…видели состоявшуюся сегодня пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Конечно, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обе стороны должны будут пойти на некоторые компромиссы», — заключил Майк Уолтц.