Flightradar: самолёт спецпосланника Уиткоффа вылетел из Москвы

Самолет специального посланника президента США Стивена Уиткоффа вылетел из Москвы, согласно данным портала Flightradar.
Ранее сообщалось, что Уиткофф провел один час в здании американского посольства, где произнес благодарственную речь на английском языке, после чего в Сети появилось видео того, как, предположительно, кортеж Уиткоффа заехал в аэропорт «Внуково».
Напомним, представитель Белого дома Каролин Левитт объявляла о том, что спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву для обсуждения конфликта на территории Украины.
Позднее нформацию о прибытии представителей США 13 марта подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что запланированы контакты с американской стороной. Однако подробности переговоров не приводятся.