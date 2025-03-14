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Flightradar: самолёт спецпосланника Уиткоффа вылетел из Москвы

Уиткофф провел час в посольстве США, где выступил с речью.

Источник: Аргументы и факты

Самолет специального посланника президента США Стивена Уиткоффа вылетел из Москвы, согласно данным портала Flightradar.

Ранее сообщалось, что Уиткофф провел один час в здании американского посольства, где произнес благодарственную речь на английском языке, после чего в Сети появилось видео того, как, предположительно, кортеж Уиткоффа заехал в аэропорт «Внуково».

Напомним, представитель Белого дома Каролин Левитт объявляла о том, что спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву для обсуждения конфликта на территории Украины.

Позднее нформацию о прибытии представителей США 13 марта подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что запланированы контакты с американской стороной. Однако подробности переговоров не приводятся.