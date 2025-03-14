Уолц: США с «осторожным оптимизмом» смотрят на возможную сделку России и Украины

«Мы испытываем осторожный оптимизм. Вы видели, как украинцы после Овального кабинета приехали в Джидду, где мы были с госсекретарем (Марко.— “Ъ”) Рубио, и видели состоявшуюся сегодня (в четверг.—»Ъ«) пресс-конференцию президента (РФ Владимира.— “Ъ”) Путина. Конечно, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обе стороны должны будут пойти на некоторые компромиссы», — сказал Уолц в интервью телеканалу Fox News (цитата по ТАСС).