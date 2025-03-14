Уолц: США с «осторожным оптимизмом» смотрят на возможную сделку России и Украины

«Мы испытываем осторожный оптимизм. Вы видели, как украинцы после Овального кабинета приехали в Джидду, где мы были с госсекретарем (Марко.— “Ъ”) Рубио, и видели состоявшуюся сегодня (в четверг.—»Ъ«) пресс-конференцию президента (РФ Владимира.— “Ъ”) Путина. Конечно, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обе стороны должны будут пойти на некоторые компромиссы», — сказал Уолц в интервью телеканалу Fox News (цитата по ТАСС).
По словам Майка Уолца, сейчас в Москве находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он информирует Белый дом о ходе переговоров с российскими официальными лицами, отметил Уолц. «Он находится там и передает информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп — принять решение о дальнейших шагах», — добавил он.
Президент России Владимир Путин заявил 13 марта, что Москва готова поддержать предложение о прекращении огня на Украине, если это приведет к долгосрочному миру. Ранее Украина приняла предложение США о 30-дневном перемирии на переговорах в Джидде. Вслед за этим Белый дом сообщил о планах обсудить возможность перемирия с российской стороной. Вчера вечером должны были пройти закрытые переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа.